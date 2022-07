Un weekend di caldo estremo in Romagna: temperature fino a 39 gradi, scatta l'allerta meteo

Quella di sabato si annuncia probabilmente come la giornata più calda di quest'estate. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo, "gialla" per il territorio dell'Unione Faentina e "arancione" per quello della Bassa Romagna, per temperature elevate valida dalla mezzanotte di sabato 23 luglio alla mezzanotte di domenica 24.

Per la giornata di sabato, informa Arpae, è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi diffusamente di 37/38 gradi nelle zone di pianura e bassa collina, ad eccezione della costa e punte localmente fino a 39 gradi nelle pianure centrali. E non andrà meglio anche di notte, perchè la minima sarà di 25°C contro i 19°C della media climatologica tra il 1991 e il 2010. Anche sui rilievi farà caldo, con una massima stimata attorno ai 32°C. La tendenza è per un'attenuazione del caldo, se così si può dire: domenica infatti la temperatura massima in pianura sarà di 35°C.