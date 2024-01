Epifania col maltempo: scatta l'allerta "gialla" per piene dei fiumi e frane

Epifania con la pioggia. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per piene dei fiumi e frane. Nell'avviso viene specificato che "sono previste piogge diffuse con accumuli localmente elevati sulle aree appenniniche, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Nei tratti vallivi dei bacini del settore occidentale si prevede la propagazione delle piene con livelli idrometrici attorno alla soglia 1".

Sabato il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni al mattino sul settore centro-orientale della regione, in spostamento verso ovest nella seconda parte della giornata. Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso inizialmente solo sulle cime più alte, ma con quota neve in abbassamento fino a 1400-1500 metri nella sera.

Le temperature minime saranno stazionarie, con valori attorno a 7-9 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 10 e 12 gradi di quello orientale. I venti soffieranno deboli occidentali durante la giornata, tendenti a disporsi da nord dalla la sera. Il mare sarà da mosso a molto mosso, con moto ondoso in aumento nella notte.

Domenica mattina il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense e persistenti sul settore centro-occidentale, in attenuazione dal pomeriggio e in esaurimento dalla serata. La quota neve oscillerà tra i 700-1300 metri. Le temperature sono previste in lieve diminuzione, con minime tra 6 e 8 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi sul settore orientale. Il mare sarà agitato nelle prime ore della giornata, molto mosso in seguito.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "una vasta area depressionaria persisterà sul bacino del Mediterraneo richiamando una massa d'aria fredda dai quadranti settentrionali, con associati venti di bora. Saranno possibili sporadiche precipitazioni a carattere nevoso lungo il crinale appenninico e sui rilievi romagnoli nella giornata di lunedì, in seguito condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno a calare portandosi su valori tipici invernali, con minime prossime o inferiori allo zero".