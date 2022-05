Allerta meteo 'gialla' in Romagna: in arrivo temporali di forte intensità

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato per la giornata di mercoledì un'allerta "gialla" per temporali. Nell'avviso viene specificato che "su tutto il territorio regionale sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili durante le ore pomeridiane, con possibili effetti e danni associati". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni nelle successive 48 ore.

Ad essere interessati dai fenomeni saranno in particolar modo i settori centro-occidentali della regione, con possibile estensione nelle ore pomeridiane anche sulla Romagna. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "condizioni di cielo nuvoloso, con precipitazioni irregolari a carattere temporalesco, in prevalenza sul settore centro-occidentale. Esaurimento dei fenomeni nella serata". Le temperature minime saranno stazionarie, comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le massime in lieve diminuzione tra 25 e 28 gradi. I venti soffieranno deboli meridionali, con locali rinforzi nelle zone temporalesche.

Anche quella di giovedì sarà una giornata a tratti instabile, con "nuvolosità irregolare associata a precipitazioni a carattere temporalesco, inizialmente sui rilievi in estensione nel corso del pomeriggio sulle pianure limitrofe. Fenomeni più intensi sulle pianure occidentali, in esaurimento dei fenomeni in serata". Le temperature sono attese in diminuzione nei valori massimi, tra 22 e 24°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "un minimo depressionario presente sul basso Mediterraneo manterrà condizioni di debole instabilità, con nuvolosità variabile, associata a probabili fenomeni temporaleschi durante la giornata di sabato. Domenica l'entrata di aria più fresca da est determinerà una flessione delle temperature con condizioni di variabilità con piogge".