Allerta meteo per venti di burrasca: per la prossima settimana termometri in picchiata

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta 'arancione' per vento per la dorsale, 'gialla' per la fascia collinare

Attesi venti di "burrasca forte" sull'Appennino. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta 'arancione' per vento per la dorsale, 'gialla' per la fascia collinare. Viene specificato che "il passaggio di una saccatura innescherà rinforzi di ventilazione sul settore appenninico". In particolare "sono previsti venti fino a 'burrasca forte' con raffiche localmente anche superiori su tutte le aree montane, in particolare sui settori di crinale e fino a 'burrasca moderata' sulle aree collinari".

"I fenomeni risulteranno in intensificazione nelle ore serali e notturne ed in successiva attenuazione dalle prime ore del mattino di venerdì - viene comunicato - Sono previste anche precipitazioni sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle ore serali e notturne di giovedì". Il cielo sul resto del territorio si presenterà generalmente nuvoloso con schiarite, mentre sabato sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il passaggio di una saccatura determinerà condizioni di cielo nuvoloso con precipitazioni deboli ed irregolari nella giornata di domenica; successivamente flussi settentrionali più secchi e freddi determineranno nuvolosità variabile con ampi spazi di sereno, senza piogge. Temperature in generale flessione con minime che si porteranno attorno o sotto lo zero a termine periodo".