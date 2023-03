Allerta meteo per vento. E dopo il weekend piogga e crollo delle temperature

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento per l'entroterra. Nell'avviso viene specificato che "nella seconda parte della giornata di venerdì previsto un aumento della ventilazione sud-occidentale con venti che sui crinali appenninici e sulle zone di alta collina del settore centro-orientale raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), anche associati a possibili raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione della ventilazione. La giornata vedrà cielo irregolarmente nuvoloso, per nubi in prevalenza stratificate sulle pianure, con temperature in lieve aumento, con le minime che sfioreranno i 10°C e le massime che oscilleranno tra 19 e 22 gradi.

Quella di sabato sarà una giornata "fotocopia", con ventilazione debole-moderata da ovest-nord-ovest sulle aree di pianura con temporanei rinforzi; moderata da sud-ovest, con rinforzi sul settore orientale, sui rilievi e fascia collinare. Successivamente, si legge nel bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "il transito di una veloce onda depressionaria apporterà condizioni di tempo perturbato con precipitazioni che interesseranno la nostra regione nel pomeriggio della giornata di domenica e nella giornata di lunedì. Successivamente avremo un rapido miglioramento, con un sensibile calo delle temperature con valori minimi intorno a 2-3 gradi e massime intorno a 12 gradi".