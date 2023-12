Allerta "gialla" per vento sull'entroterra: soffierà una burrasca moderata

Si annuncia un lunedì ventoso sull'entroterra romagnolo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica".

La giornata, secondo le previsioni meteo del servizio meteorologico dell'Arpae, vedrà nuvolosità stratificata in transito, con cielo coperto per gran parte della giornata sui settori di pianura, per la presenza di strati nebbiosi in parziale diradamento e sollevamento nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime sono previste in lieve diminuzione con valori compresi tra 1/3 gradi dei settori emiliani e tra 3/5 gradi di quelli romagnoli, mentre le massime stazionarie sui settori romagnoli, con valori attorno a 9 gradi, in diminuzione sul resto del territorio, con valori tra 6/8 gradi. I venti saranno deboli occidentali in pianura, da sud-ovest sui rilievi, con rinforzi sui crinali appenninici.

Martedì il cielo sarà grigio in pianura per nebbie in parziale sollevamento, mentre nuvoloso sui rilievi con associate locali pioviggini. Le temperature minime oscilleranno tra zero e 4 gradi, mentre le massime sono previste in aumento, con valori tra 12 e 14 gradi. I venti saranno deboli occidentali in pianura, da sud/ovest sui rilievi. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il transito di una saccatura nella giornata di mercoledì, apporterà cielo nuvoloso con deboli piogge sui rilievi. Miglioramento da giovedì con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso e con graduale calo delle temperature minime dalla giornata di venerdì".