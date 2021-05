Sole e temperature in aumento, ma anche venti di burrasca: scatta l'allerta meteo

Si annuncia un mercoledì ventoso. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per mercoledì un'allerta "gialla" poichè sono previsti "venti da sud-ovest con valori fino a burrasca moderata (62-74 km/h) con temporanei rinforzi di intensità superiore". La giornata si annuncia all'insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura con locali addensamenti lungo i rilievi e temperature massime che potranno toccare punte di 22°C. Anche giovedì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, "permarranno condizioni di cielo poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani più probabili in area appenninica e assenza di precipitazioni significative. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento, con i valori minimi compresi tra 9 e 13 gradi e massime tra 20 e 22 gradi".

I venti soffieranno moderati sud-occidentali, con rinforzi sulla Romagna sulle aree costiere e sui rilievi, con tendenza a nuovi rinforzi anche di forte intensità sulle aree di crinale appenninico centro-orientali. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. La raccomandazione è quella "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati".