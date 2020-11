Venti di burrasca sulla costa e mare agitato: primo assaggio d'inverno, continua l'allerta meteo

Costa sferzata dalla Bora, mare tra il molto mosso e l'agitato e pioggia. Questi gli ingredienti della perturbazione, alimentata da aria fredda dal Nord Europa, che venerdì mattina ha bagnato il Ravennate. Se le precipitazioni non sono state particolarmente battenti, tra con apporti pluviometrici tra i 2 millimetri del capoluogo bizantino ed i 17 dell'entroterra faentino, non si può dire lo stesso per la ventilazione, sostenuta dai quadranti nord-orientali, con raffiche anche di 74 chilometri orari sul litorale. Nelle prossime ore la perturbazione scivolerà verso sud, lasciando spazio ad ampie schiarite.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento: "Durante la prima parte della giornata di sabato persisterà una sostenuta ventilazione di bora (Nord-Est) sul settore centro-orientale della regione con venti di burrasca, associati a probabili raffiche di intensità superiore, sui crinali appenninici, sulla fascia costiera e sul mare.Il mare risulterà molto mosso sotto costa e agitato al largo con direzione dell’onda da Est-Nord Est. Progressiva attenuazione della ventilazione e del moto ondoso dal pomeriggio".

Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sull'appennino orientale, ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono attese in calo, oscillanti tra 3 e 8°C, mentre le massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati da nord-est sulle aree di pianura, con un'attenuazione nelle ore serali. Domenica il risveglio sarà piuttosto frizzante, con brinate in aperta campagna, dove la colonnina di mercurio scenderà anche di tre gradi al di sotto dello zero. Di giorno le massime non andranno oltre i 10°C. Col rinforzo dell'alta pressione seguiranno giornate stabili e soleggiate, con brinate al primo mattino e massime che si manteranno tra i 9 ed i 10°C.