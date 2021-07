Altri temporali all'orizzonti, "possibili danni": la Protezione Civile attiva l'allerta

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per venerdì un'allerta gialla per "temporali" e "criticità idrogeologica". Nell'avviso viene specificato che "è previsto un afflusso di aria fredda da nord che, associato alla vasta area depressionaria gia' presente sull'Italia del nord, contribuira' a generare condizioni di spiccata instabilita' atmosferica".

"Sono quindi previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati - viene rimarcato -. I fenomeni potranno verificarsi gia' dalle prime ore della notte tra giovedì e venerdì in particolare sul settore occidentale della regione, per poi estendersi al resto del territorio nel corso della giornata". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede venerdì tra i 20 ed i 25 millimetri di pioggia in pianura e tra 10 e 15 millimetri sulla fascia appenninica e lungo la costa.

Si legge nel bollettino diramato per la giornata di venerdì: sono attese condizioni di "cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con annuvolamenti temporaneamente più consistenti associati a precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno interessare, nel corso della giornata, con tempistiche diverse, l'intero territorio". Le temperature sono previste in diminuzione nei valori massimi, oscillanti tra 23 e 25°C. I venti tenderanno dal pomeriggio a divenire occidentali.

Sabato è prevista nuvolosità associata a precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno verificarsi durante l'intera giornata. Le temperature sono previste in lieve aumento, tra 26 e 28°C. I venti sono attesi deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali. Domenica "permarranno condizioni di debole instabilità, con piogge residue solo sui rilievi. Nelle giornate successive avremo nuvolosità irregolare con ampie zone di sereno. Possibilità di locali rovesci pomeridiani più probabili sui rilievi. Le temperature tenderanno lievemente a risalire".