Ancora temporali nelle previsioni meteo: prolungata l'allerta

Dalla mezzanotte di giovedì 8 settembre alla mezzanotte di venerdì 9 settembre è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 60, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è "gialla" e proroga di 24 ore la vigente allerta 59 (scattata alla mezzanotte di mercoledì e valida fino alla mezzanotte di giovedì).

Nella giornata di venerdì, si legge nell'allerta, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.