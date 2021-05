Ancora venti di burrasca e temporali: nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo vento per la pianura ravennate. "Nelle prime ore di mercoledì sul settore orientale della regione è previsto un rapido aumento della ventilazione da nord, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata, anche associati a raffiche di intensità superiore - viene spiegato - La ventilazione sarà in progressiva attenuazione nel corso della mattinata. Si segnala inoltre che nella stessa fascia temporale il settore centro-orientale della regione sarà interessato da precipitazioni anche in forma di rovesci, localmente temporaleschi, in veloce transito da nord verso sud. Non è escluso anche qualche temporale sparso nella sera in prossimità del Po".

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). L'amministrazione comunale raccomanda di "mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati".