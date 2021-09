Anticiclone africano protagonista dell'estate settembrina. Ma nel weekend possibile break temporalesco

"Sono attese infatti punte di 30-31°C in Valpadana, ma farà caldo anche in montagna", afferma Edoardo Ferrara

E' sempre l'anticiclone africano a dettare le condizioni atmosferiche sulla Romagna. Come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, "le temperature saranno in ulteriore aumento su valori da piena estate durante il pomeriggio. Sono attese infatti punte di 30-31°C in Valpadana, ma farà caldo anche in montagna, con punte di oltre 27-28°C anche a 800-1000 metri. Chiaramente farà sempre fresco nottetempo e al primo mattino, complici anche le notti ormai più lunghe, con minime talora sotto i 17-18°C su pianure e vallate".

Possibile break?

"La settimana tuttavia non sarà tutta stabile anzi da mercoledì l’alta pressione inizierà ad indebolirsi a partire dal Nord Italia, dove ritroveremo i primi acquazzoni e temporali sparsi in primis sui settori alpini. Nei giorni a seguire qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità tenderà ad interessare anche la Valpadana e poi il Centro Italia a partire dalla Toscana".

Speranze di precipitazioni anche sulla Romagna, alle prese con una siccità che non conosce la parola fine: "Non è escluso anche un passaggio temporalesco più deciso sul finire della settimana al Centronord - annuncia Ferrara -. Le temperature caleranno progressivamente al Centronord, ma non si potrà ancora parlare di clima autunnale: laddove prevarrà il sole infatti il clima si manterrà piuttosto caldo".