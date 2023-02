Arriva la settimana più fredda dell'inverno: rischio gelate e nevicate

Al via la settimana probabilmente più fredda dell'inverno sull'Emilia Romagna coinvolta, come il resto d'Italia, da impulsi molto freddi in arrivo dalla Russia e dai Balcani. Per tutta la settimana, spiega il meteorologo di 3Bmeteo Davide Sironi, continueranno ad affluire correnti fredde da nord-est che determineranno degli addensamenti nuvolosi sull'Appennino Tosco-Emiliano associati a episodi di nevischio o deboli nevicate.

Della variabilità nuvolosa interesserà a tratti anche la Romagna, con brevi fenomeni che potranno risultare a carattere nevoso fino in pianura e sulle coste sulle province di Forlì-Cesena e Rimini, ma con accumuli scarsi o nulli. Giovedì un fronte più organizzato potrebbe lambire nuovamente la Romagna, con condizioni di maggiore instabilità e nevicate più consistenti su Appennino e Subappennino romagnolo; nessuna conseguenza sulle restanti province.

Temperature per tutta la settimana sotto le medie del periodo: l'apice del freddo si raggiungerà tra mercoledì e giovedì, quando estese gelate interesseranno anche le zone pianeggianti. Le minime potranno scendere anche sotto i -5 gradi fuori città, mentre le massime faticheranno a superare i 5 gradi. Gelo intenso in montagna, con valori fino a -10 gradi a 1500 metri. Sensazione di freddo che verrà accentuata da una vivace ventilazione di Bora che si farà sentire soprattutto sulle zone costiere e la Romagna, oltre che sulle zone montuose. L'ondata di gelo terminerà venerdì e nel corso del weekend, quando la rimonta dell'anticiclone da ovest, oltre che a portare condizioni di assoluta stabilità, sarà accompagnato da aria più mite oceanica.