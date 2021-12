Arriva la neve anche in collina: scatta l'allerta meteo

Ultime ore d'instabilità sulla Romagna, dopo il mercoledì dell'Immacolata col maltempo. Le prime schiarite sono previste sabato, precedute da una nuova fase perturbata che caratterizzerà la giornata di venerdì. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede "nuvolosità stratificata e compatta sul settore occidentale, associata a deboli nevicate sparse anche sulle aree di pianura; nel pomeriggio estensione e intensificazione delle precipitazioni al resto del territorio, dove potranno essere nevose a partire da quote collinari; sulla pianura centrale non si escludono brevi precipitazioni intermittenti di neve o di nevischio; fenomeni in esaurimento nelle ore serali sul settore occidentale e nelle ore notturne sul resto del territorio".

Le temperature minime sono previste in diminuzione, mentre le massime sono attese in lieve aumento. I venti sono attesi deboli orientali al mattino, tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti settentrionali sulla pianura nel pomeriggio; ulteriore rotazione dai quadranti occidentali nelle ore serali e notturne.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per neve per la fascia appenninica e l'alta collina, prevedendo accumuli tra 20 e 30 centimetri. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. L'allerta per neve, valida dalla mezzanotte di venerdì a quella di sabato, è attiva anche nell'alta collina ravennate.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il consolidamento del promontorio atlantico determinerà lo spostamento dell'area depressionaria dalla Penisola Italiana verso levante e il conseguente ripristino di condizioni di tempo stabile sul territorio regionale, associate anche a un aumento delle temperature".