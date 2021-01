Burrasca e raffiche di vento all'orizzonte: scatta l'allerta meteo

Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna, che prevede un'intensificazione delle precipitazioni sui rilievi accompagnate da venti forti dai quadranti sud-occidentali, in particolare sul crinale dove assumeranno intensità di burrasca forte. L'allerta è "gialla" per frane e innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d'acqua e "arancione" nella prima fase per vento. Nell'avviso viene specificato che sono previste "cumulate moderate" sulle aree montane e "deboli" in pianura".

Per la giornata di sabato sono previste deboli precipitazioni nella mattinata. "La ventilazione è prevista in attenuazione nella prima parte della giornata per poi riprendere in serata sul crinale appenninico centro-orientale - viene specificato - Nelle zone montane interessate da precipitazioni e contemporanea fusione della neve presente sul suolo, sono possibili fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori".

Per quanto riguarda la costa, "le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, non si escludono locali fenomeni di dissesto favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia determinata dai precedenti eventi invernali".