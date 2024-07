Continua il caldo estremo: quarto giorno consecutivo di allerta nel Ravennate

Quarto giorno consecutivo di allerta per le temperature estreme nel Ravennate. Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 18 luglio, alla mezzanotte di domani, venerdì 19, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 95 per temperature estreme, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’allerta 94, gialla, sempre per temperature estreme.

Come si legge nel testo dell'allerta, "per venerdì 19 luglio sono ancora previste temperature massime attorno ai 37°C nelle aree di pianura centro-orientale". Non solo, per i comuni della Bassa Romagna l'allerta 'gialla' viene emessa anche per temporali: nel corso del pomeriggio/sera, si legge nel bollettino, sono previste "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati".