Continua il maltempo: nuova allerta meteo per temporali nel ravennate

L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia Romagna hanno emesso l’allerta meteo numero 84. Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna l’allerta è gialla, per temporali, e proroga la vigente allerta 83, in scadenza alla mezzanotte di giovedì fino alla mezzanotte di venerdì 17.

Nella giornata di giovedì 16 settembre sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali su tutta la regione, particolarmente intensi e/o persistenti, con possibili effetti e danni associati più probabili in mattinata sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale della regione e sui rilievi del settore centro-orientale nel corso del pomeriggio. Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca (tra 62 e 74 km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche.

Per la giornata di venerdì 17 settembre non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali, più probabili sui rilievi centro-occidentali. E' prevista un'attenuazione dei fenomeni dalla serata. Per il weekend, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la persistenza di una circolazione di bassa pressione a ovest dell'Italia determinerà condizioni di lieve instabilità, con frequenti annuvolamenti e possibilità di deboli precipitazioni sparse alternate a schiarite. Le temperature saranno inizialmente stazionarie con massime intorno a 27°C e poi da martedì in lieve diminuzione, portandosi su valori in linea con le medie del periodo".