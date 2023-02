Dopo il freddo e la neve temperature in risalita con l'anticiclone di San Valentino

Dopo il ciclone mediterraneo con maltempo e neve, arriva l’anticiclone di San Valentino. Attualmente l’Italia è terra di scontro tra i gelidi venti provenienti dai Balcani e un ciclone mediterraneo nato sul Nord Africa e in risalita verso la Sicilia, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Sul medio versante Adriatico si verificano rovesci di neve a tratti fin sulle coste, con imbiancate le spiagge romagnole tra Rimini e la zona del Cesenate, ma a tratti anche tra Marche e Abruzzo, dove venerdì il tempo andrà progressivamente stabilizzandosi per l’avanzata dell’anticiclone.

"Dal weekend e nella prossima settimana saremo interessati da un nuovo anticiclone di matrice subtropicale che ingloberà gran parte d’Europa e Italia - prosegue il meteorologo - L'inverno tornerà così ad assopirsi con tempo stabile e largamente soleggiato soprattutto al Centronord. Il rialzo termico sarà marcato al Centronord, anche di oltre 10°C in montagna, con massime nuovamente superiori ai 12-13°C. Nottetempo e al mattino potremo comunque avere ancora gelate anche in pianura, per effetto dell’inversione termica e dell’irraggiamento notturno”.