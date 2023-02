Dopo il freddo la Romagna attende la neve anche in pianura: nuova allerta meteo

Continua l'allerta meteo per temperature rigide e per neve in provincia di Ravenna. La nuova allerta "gialla" emessa dalla Protezione Civile è valida dalla mezzanotte di giovedì 9 febbraio alla mezzanotte di venerdì 10. Per la giornata di giovedì, si legge nell'allerta, la persistenza di correnti fredde orientali determinerà ancora temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna. Sono previste inoltre ancora deboli precipitazioni nevose residue sulla Romagna, con accumuli medi di neve tra 5-10 cm ad eccezione della costa, dove potrebbero assumere carattere di pioggia mista a neve. I fenomeni persisteranno soprattutto nelle ore notturne e nel primo mattino e si esauriranno entro la mattinata.

Nelle prossime ore, stando alle elaborazioni di alcuni modelli matematici, è previsto un aumento della nuvolosità che darà luogo ad altre nevicate, anche in pianura. Da venerdì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il graduale aumento del campo di pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'intero territorio regionale con un buon soleggiamento alternato a parziali annuvolamenti. Foschie mattutine a termine periodo lungo la costa. Temperature in graduale e lento rialzo, ma con valori minimi che rimarranno comunque ancora inferiori allo zero: gelate notturne e mattutine diffuse".