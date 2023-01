Dopo la pioggia rischio frane e ingressione marina: emessa una nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo dopo il maltempo. Dalla mezzanotte di oggi, martedì 24 gennaio, alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo "gialla" per criticità costiera e idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, martedì, è in vigore l’allerta 12 gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera.

Per la giornata di martedì, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 1 nei tratti vallivi dei bacini romagnoli. Nelle zone montane/collinari centro-orientali saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Nella nottata non si escludono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale in considerazione dello stato di criticità in corso.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.