Dopo la sfuriata il beltempo ha le ore contate: temporali in arrivo, nuova allerta meteo

Dopo il maltempo di martedì, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta "gialla" per la giornata di giovedì, specificando che "dalle prime ore sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione. Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso e non si escludono pertanto localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina". La tendenza è per un'esaurimento dei fenomeni.

A innescare la nuova ondata di maltempo sarà un'irruzione di aria fresca, richiamata da una depressione collocata nel Mediterraneo. Uno scenario che attiverà raffiche di vento e precipitazioni anche di forte intensità. Il tutto accompagnato da un deciso calo termico, con la colonnina di mercurio che scenderà temporaneamente sotto le medie del periodo, dopo le anomalie positive dei giorni scorsi. Nel dettaglio, dando uno sguardo al bollettino diramato mercoledì dall'Arpae, giovedì mattina sono previsti "temporali diffusi, che tenderanno a concentrarsi sul settore centro-orientale della regione. Miglioramento dal pomeriggio, con ampi rasserenamenti a partire dal settore occidentale, in estensione al resto del territorio, mentre fino a sera/notte avremo residui rovesci sulla Romagna".

Le temperature sono previste in flessione, con valori minimi compresi tra 16 e 18 gradi e massime fra 24 e 26 gradi. I venti soffieranno inizialmente deboli nord-occidentali, poi da nord/nord-est; moderati con rinforzi lungo la costa dal primo pomeriggio. Il mare è atteso poco mosso, con moto ondoso in aumento dal primo pomeriggio, fino a molto mosso in serata. Venerdì cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, con annuvolamenti più consistenti sulla fascia costiera, associati ad occasionali rovesci. Le temperature minine saranno comprese fra 15 e 18 gradi, mentre le massime tra i 25°C della costa ed i 29°C della pianura. I venti sono attesi deboli nord-occidentali in pianura, con rinforzi sulla costa; dalla sera rotazione dei venti da nord-est con rinforzi sulla costa. Il mare si presenterà molto mosso.

Nei giorni a seguire, informa l'Arape, "è prevista una nuova espansione dell'alta pressione di matrice africana, che assumerà poi una connotazione di correnti occidentali a fine periodo. Avremo quindi tempo stabile, con temperature in graduale e costante aumento nei valori massimi, per poi diminuire da martedì".