Fiumi in piena e criticità sulla costa: scatta l'allerta meteo

Allerta gialla per piene dei fiumi e criticità costiera per la provincia di Ravenna. Dalla mezzanotte di giovedì 10 dicembre alla mezzanotte di venerdì 11 dicembre sarà attiva nel ravennate l'allerta meteo numero 100, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Per venerdì non sono previsti fenomeni meteorologici rilevanti ai fini dell’allertamento, si segnalano deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale dal pomeriggio-sera. La quota neve sarà attorno a 800-1000 metri.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.