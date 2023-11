Forti raffiche di vento in arrivo e sbalzo termico, allerta "arancione". Poi altro maltempo

Si annuncia un venerdì ventoso sull'entroterra Ravennate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione", specificando che sono attesi "venti di burrasca forte (75-90 chilometri orari) da sud lungo il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".

Dopo le piogge di giovedì, sul Ravennate la giornata di venerdì vedrà cielo nuvoloso, con parziali schiarite. Ma è in agguato un nuovo impulso perturbato, preludio ad un sabato bagnato. Le temperature sono attese in aumento, con le minime tra 5 e 10 gradi, e le massime tra 13 e 20 gradi per l'effetto della ventilazione sud-occidentale. I venti soffieranno moderati o forti sud-occidentali sui rilievi e zona collinare romagnola anche associati a raffiche, in aumento nel corso del pomeriggio.

La mattinata di sabato sarà perturbata, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni a tratti intense, anche a carattere di rovesci forti sulle zone del crinale appenninico, in spostamento da ovest verso est. Dal pomeriggio parziali schiarite sul settore centro-orientale ma con possibilità di piogge sparse a carattere irregolare in esaurimento nella sera. Seguirà un generale rasserenamento durante la notte. Le temperature minime sono previste in ulteriore aumento, tra 10 e 15 gradi, mentre le massime in calo con valori attorno a 15-16 gradi.

I venti soffieranno forti dai quadranti sud-occidentali, anche associati a raffiche, sui rilievi e colline romagnole e crinale appenninico centro-occidentale, in attenuazione nella sera. Durante il pomeriggio venti moderati occidentali sulle zone di pianura emiliane e sud-occidentali sulle zone di pianura del settore centro-orientale tendenti a disporsi da nord nella sera.

Domenica, annuncia l'Arpae, "la temporanea risalita del campo barico, associata a correnti fresche nord-occidentali, determinerà un miglioramento del tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nei giorni successivi vari impulsi perturbati transiteranno sul bacino del Mediterraneo portando nuvolosità e precipitazioni, con deboli nevicate sino a quote collinari e possibilità di qualche fiocco anche sulle zone di pianura centro-occidentali. Le temperature saranno in sensibile flessione domenica, con gelate nella notte tra domenica e lunedì, per poi mantenersi su valori prossimi allo zero durante la notte e 5/6 gradi durante il giorno".