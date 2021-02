Il Garbino spinge le temperature oltre i 10 gradi. Diramata una nuova allerta vento

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta arancione per il crinale e gialla per il resto del territorio

Inizio di settimana ventoso, come da previsione, con le raffiche che hanno spinto la colonnina di mercurio ben oltre i valori tipici del periodo (tra 12 e 15°C). E il vento persisterà anche nella giornata di martedì. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta arancione per il crinale e gialla per il resto del territorio: "Si prevede un rinforzo della ventilazione sul crinale appenninico associato all' arrivo di un nuovo impulso perturbato che determinerà rovesci sul settore occidentale in intensificazione nella giornata di mercoledì. Sono attesi venti di burrasca forte provenienti da sud-ovest sulle aree appenniniche di crinale con venti di ricaduta sulle zone collinari romagnole. Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni e dalla parziale fusione della neve presente sul suolo, saranno possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".

Martedì è prevista nuvolosità irregolare con possibili precipitazioni al primo mattino e schiarite dal pomeriggio, ma la tendenza è per un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature resteranno al di sopra della norma, con valori tra 11 e 14°C. Quella di mercoledì sarà una giornata nuvolosa, con piogge più diffuse lungo il crinale appenninico e nevicate limitate alle vette appenniniche. In serata è prevista un'attenuazione della nuvolosità e fenomeni. Sono attesi valori miti di temperature, tra 13 e 15°C, favorite dalla ventilazione dai quadrati sud-occidentali.