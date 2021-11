Il livello del mare si alza, pericolo mareggiate: scatta l'allerta meteo

Nuova allerta meteo valida dalla mezzanotte di sabato 6 novembre alla mezzanotte di domenica 7. L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emesso un'allerta meteo 'gialla' per criticità costiera valida anche per la provincia di Ravenna.

In particolare, nella giornata di sabato "non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento, si segnala solo una intensificazione della ventilazione sul crinale appenninico. Si prevede, invece, un superamento della soglia di allertamento per il livello del mare nella mattinata. Fenomeni in esaurimento nelle 48 ore".

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.