Il vento di burrasca non dà tregua: nuova allerta meteo 'arancione'

Nuova allerta arancione per il territorio di Ravenna per mareggiate, vento e criticità idrogeologica dalla mezzanotte di sabato 26 a quella di domenica 27. Nella giornata di sabato, si legge nell'allerta, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da Nord-Est, con temporanei rinforzi di intensità superiore, sulla fascia costiera, sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale e dalla serata sul crinale appenninico orientale.

E' possibile il verificarsi di condizioni tali da generare localizzati fenomeni di ingressione marina e di erosione dei litorali, in considerazione dello stato di forte criticità indotta dagli eventi degli ultimi giorni. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e di quelle previste, si possono verificare nelle zone montane e collinari localizzati fenomeni franosi; non si escludono inoltre livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nel settore centro-orientale, in particolare nelle sezioni dei corsi d’acqua minori.

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale, prima autorità comunale di Protezione civile – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali in questo caso: non accedere a moli e dighe foranee e spiagge; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati”.