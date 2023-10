Il vento di burrasca non dà tregua: prolungata l'allerta meteo

Le previsioni meteo avevano annunciato che quella di venerdì sarebbe stata una giornata particolarmente ventosa. E anche quella di sabato sarà un'altra giornata di allerta "gialla" per vento. "Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, su settore centro-orientale". Sabato sarà soleggiato, ma ventoso, con temperature tra 18 e 22°C, mentre domenica sarà parzialmente nuvoloso, ma con temperature ancora oltre la media, con punte di 24°C. Nella giornata di domani, in relazione alle condizioni di innalzamento del livello del mare previste per la mattina, non concomitanti con moto ondoso, non si escludono localizzati fenomeni di inondazione marina. Sarà il preludio a un'ondata di maltempo che caratterizzerà l'inizio di settimana: "Tra lunedì e martedì il passaggio di una saccatura atlantica determinerà un peggioramento con precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro occidentale e rilievi dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale - le previsioni dell'Arpae -. La tendenza è per un temporaneo miglioramento nelle giornate successive. Temperature quasi stazionarie".

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.