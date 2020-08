Improvvise raffiche di vento: fuggi fuggi dalla spiaggia

Fuggi fuggi dalla spiaggia. Raffiche di vento fino a 58 km/h hanno sferzato venerdì pomeriggio il litorale ravennate. La causa, spiega il tecnico meteorologo Pierluigi Randi, è dovuta al "soffio di un sistema temporalesco che dal Veneto è sfilato in Adriatico". Sabato, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi prevalentemente sui rilievi che potranno dar luogo a qualche rovescio, più probabile sull'Appennino centro-occidentale. Le temperature minime saranno stazionarie, comprese tra 23°C e 24°C; mentre le massime sono in lieve aumento nelle pianure interne con valori tra 34°C e 35°C, stazionarie o in lieve calo lungo la fascia costiera, comprese tra 29°C e 31°C. Disagio bioclimatico diffuso in pianura, particolarmente nei centri urbani. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, tendenti dal pomeriggio a ruotare e a provenire da est lungo la fascia costiera e le pianure orientali. Il mare è atteso poco mosso. Caldo e bello anche domenica.

Lunedì, annuncia l'Arpae, "l''instaurarsi di un flusso di correnti caldo-umide da sud-ovest, porterà a temporanei addensamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane, sui rilievi e localmente sulle pianure, associati a rovesci sparsi. Martedì il veloce transito di un'onda depressionaria presente soprattutto in quota, dovrebbe comportare un incremento dei fenomeni temporaleschi, con miglioramento a fine periodo. Le temperature, inizialmente su valori massimi fino a 33°-34°C, tenderanno a calare, soprattutto nella giornata di martedì, portandosi su valori in linea con la media climatologica del periodo".