In arrivo raffiche di vento e mare forte: sarà una Pasqua da "allerta gialla"

La festa di Pasqua sarà turbata da vento e mare agitato. L'agenzia Arpae emette infatti un'allerta meteo gialla per la giornata di domenica che dovrebbe interessare tutta la costa romagnola per vento e stato del mare. "Nella prima parte della giornata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico centro-orientale e lungo la fascia costiera ed in mare aperto, dove la ventilazione sarà particolarmente sostenuta tra la notte e le prime ore del mattino, associata a mare agitato al largo. Non si escludono - affermano da Arpae - localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina in relazione allo stato delle dune invernali determinato dalla precedente mareggiata sulla costa romagnola e in condizione di onda prossima a 3 metri sulla costa ferrarese".