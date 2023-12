In arrivo un sabato tempestoso, allerta vento 'rossa' in collina. Poi la prima neve

Si annuncia un sabato decisamente tempestoso sulla Romagna e sul Ravennate, soprattutto per le aree dell'entroterra. Una perturbazione atlantica porterà infatti piogge abbondanti e violente raffiche di vento. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo vento "rossa" per la fascia di alta collina e dorsale appenninica e "arancione" per il resto del territorio, mentre "gialla" per frane e piene dei fiumi.

Stando alle previsioni numeriche del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, sono attesi tra i 20 ed i 30 millimetri di pioggia sui rilievi e tra i 5 ed i 15 millimetri sulla fascia pianeggiante. Ma sarà il vento il nemico numero uno della giornata. Nell'allerta viene specificato come siano previsti "venti sud-occidentali di tempesta (89 - 102 Km/h), più probabili su fascia appenninica centro-orientale e di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla pianura orientale".

Per quanto riguarda le piogge "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul settore appenninico centro-occidentale, che possono generare diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, nonché ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani con fenomeni erosivi. Nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, già interessati dalla propagazione delle piene della giornata odierna, si prevedono ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Capitolo temperature: le minime sono previste in aumento con valori tra 9 e 14 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 10 e 18 gradi. Domenica è prevista al mattino residua nuvolosità sui rilievi orientali, con possibilità di qualche debole precipitazione in progressiva attenuazione, con tendenza ad un generale rasserenamento. Le temperature sono attese in flessione, con le minime tra 3 e 7°C e massime tra 9 e 10°C. I venti soffieranno deboli da nord-est.

Nella settimana dell'Immacolata, informa l'Arpae, "vari impulsi perturbati transiteranno sul bacino del Mediterraneo portando nuvolosità e precipitazioni, con deboli nevicate sino a quote collinari e possibilità di qualche fiocco anche sulle zone di pianura centro-occidentali. Le temperature sono previste stazionarie con minime intorno a 0 gradi e massime sui 6-7 gradi".

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale, prima autorità comunale di protezione civile - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati”. Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.