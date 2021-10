L'aria fredda porta temporali e crollo delle temperature: nuova allerta meteo

Anche la Romagna avrà il suo carico di piogge. Dalla serata di mercoledì è atteso infatti un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Una fase instabile, che - spiega la Protezione Civile nel diramare un'allerta meteo 'gialla' - sarà determinata dall'"affluso di aria fredda in quota". La nuvolosità aumentare nella seconda parte della giornata. Inizialmente, viene riportato, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, inizialmente sparsi e più probabili sul settore occidentale, mentre dalla sera saranno più probabili e diffusi sul settore centro-orientale. Le previsioni del livello del mare sono prossime a 0.8 metri, valore di soglia per l'allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione marina".

La tendenza per un'intensificazione dei fenomeni. Ma vediamo cosa ci attende nel dettaglio nelle prossime 48 ore: secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae, mercoledì mattina il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, "con addensamenti a partire dal settore occidentale associati, già dalla mattinata, a piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. La nuvolosità e i fenomeni si sposteranno, nel corso del pomeriggio, verso il settore orientale. A partire dalla serata, aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale della regione, con piogge e precipitazioni anche a carattere temporalesco".

Le temperature sono previste in generale lieve diminuzione: minime fra 15 e 18 gradi; massime tra i 18 gradi della pianura occidentale e 24 gradi del settore orientale. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sul settore orientale e mare. Nel corso della giornata è prevista una rotazione da nord-ovest. Il mare sarà mosso, con moto ondoso in aumento in serata ad iniziare dalla costa settentrionale.

Giovedì si annuncia perturbato, "con piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, che interesseranno il settore centro-orientale". Le temperature sono attese in flessione, con le minime tra 10 e 15 gradi e massime tra 15 e 18°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali; forti con rinforzi sul settore orientale e mare, che si presenterà agitato. Nei giorni a seguire, è la tendenza di Arpae, "correnti nord-orientali apporteranno condizioni di tempo variabile, con nuvolosità temporaneamente più intensa sul settore orientale della regione, associata a precipitazioni di debole intensità. Le tmperature saranno in diminuzione nella giornata di domenica".