La pioggia fa innalzare il livello dei fiumi: scatta l'allerta meteo

Le precipitazioni dei giorni scorsi e la fusione della neve presente in montagna renderanno ancora possibili gli innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, alcuni dei quali situati in Bassa Romagna, anche per la giornata di domenica 24 gennaio. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha pertanto emanato una nuova allerta meteo, che per la zona D (che comprende anche il territorio della Bassa Romagna) è di colore arancione (rischio medio). L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800072525.