La pioggia ingrossa i fiumi, rischio ingressione marina: prolungata l'allerta meteo

Dalle 12 di oggi, venerdì 16 dicembre, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 91, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Rispetto alla 90, fino alla mezzanotte di oggi sono confermate l’allerta arancione per criticità idraulica e la gialla per criticità idrogeologica; dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di sabato 17 allerta gialla per criticità idraulica.

Nella giornata odierna di venerdì sono ancora previste precipitazioni residuali sul settore centro-orientale, con fenomeni in esaurimento serale. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene in corso. Sono inoltre previste condizioni di mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni di erosione ed ingressione marina. Per la giornata di sabato la criticità idraulica nei tratti di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione delle piene in corso e in progressivo esaurimento. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e o di inondazione in condizioni di onda e di livello del mare inferiori ai livelli di allertamento.

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.