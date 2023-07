La settimana inizia con temperature estreme, ma anche venti forti: scatta l'allerta meteo

La prossima settimana il caldo metterà la Romagna alla prova. Si parte già da domani, tanto che la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta "gialla" valida dalla mezzanotte di lunedì alla mezzanotte di martedì per temperature estreme, valida in tutto il territorio romagnolo.

Per la giornata di lunedì, si legge nell'allerta, sono previste temperature massime superiori a 38 °C nelle zone di pianura. Inoltre non si escludono venti forti (50-61 chilometri orari) da sud-ovest dalla sera, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico romagnolo.

Dal Comune di Ravenna la raccomandazione di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi (se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo); bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina (in generale, consumare pasti leggeri); indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche (se in casa c’è una persona malata, fare attenzione che non sia troppo coperta).