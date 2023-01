Le previsioni meteo dei prossimi giorni: in arrivo freddo e gelate anche in pianura

Dopo un avvio di inverno decisamente atipico con clima mite e scarse precipitazioni, sull'Europa e parte della Penisola l'inverno torna a farsi sentire. Nel corso della prossima settimana, infatti, la discesa di una massa d'aria artica marittima dal Polo porterà freddo, tanta pioggia e nevicate anche a quote molto basse . Ne i prossimi giorni una serie di perturbazion i in arrivo dal nord Europa porteranno delle precipitazioni su gran parte della regione, con fenomeni che potranno assumer e carattere nevoso anche sin verso la pianura. La fase clou è attesa proprio tra le giornate tra martedì e giovedì quando l’afflusso di aria via via sempre più fredda a tutte le quote farà crollare decisamente la colonnina di mercurio. Dunque f iocchi che riusciranno a spingersi anche a quote di bassa collina o fino al piano, specie sui settori più occidentali della regione. Maggiori chance previste per il piacentino e parmense dove qualche fiocco potrebbe anche imbiancare le città dell'Emilia. Tuttavia, ad oggi persiste ancora un piccolo margine di incertezza vista la complessità dell’evoluzione meteo. Nevicate che risulteranno più consistenti in Appennin o con accumuli previsti anche oltre i 30 cm, specie tra piacentino e parmense. Pioggia che invece sarà protagonista sul resto del territorio , con fasi perturbate intervallate da momentanee pause più asciutte e qualche schiarita . Condizioni meteo in parziale miglioramento nel corso del weekend, con tempo asciutto nel corso della giornata di sabato, mentre durante la prossima domenica una blanda perturbazione porterebbe delle precipitazioni sparse su gran parte del territorio, con neve nuovamente a quote molto basse . Tuttavia la situazione andrà costantemente aggiornata vista l’elevata distanza temporale. Temperature che nel corso della settimana rimarranno al di sotto della media stagionale, con valori prossimi allo zero su gran parte del territorio . Freddo che raggiungerà la fase più acuta nel fine settimana, con temperature minime che all'alba potranno raggiungere valori negativi anche in pianura. Dunque rischio di gelate al mattino. Vent ilazione che soffier à prevalentemente con intensità tra debole e moderata da nordovest; ad eccezione della bassa Romagna dove il garbino potrebbe ancora insistere fino a mercoledì . Mare tra mosso e molto mosso.

Meteo Ravenna: il meteo della settimana sarà caratterizzato da condizioni tipicamente invernali. Tra lunedì e martedì, infatti, il transito di una prima perturbazione porterà delle precipitazioni sparse, a tratti anche moderate. Dopo una breve tregua, fino al mattino di giovedì una nuova perturbazione riporterà delle piogge in città, con fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso del mattino seguente, lasciando spazio al tempo asciutto ma freddo. Previste deboli nevicate anche a quote collinari; moderate in Appennino, con accumuli anche oltre i 10-15 cm. Weekend parzialmente stabile, con prevalenza di tempo asciutto sabato e molte nubi e maggiore instabilità domenica. Clima freddo durante la settimana, gelate al mattino anche in pianura, specie nel weekend. Raffiche di garbino fino a mercoledì. Ventilazione in successiva rotazione e diminuzione a NO.