Raffiche di vento fino a 85 km/h sulla costa, nuove nevicate sulle vette

Emilia Romagna spezzata in due dal maltempo. Nell'estremo settore occidentale, tra il Piacentino e il Parmense, la neve sta causando parecchi disagi anche in pianura, mentre in Romagna è arrivata nella tarda mattinata la perturbazione annunciata anche dalla Protezione Civile attraverso un'allerta meteo. Temperature tra lo 0 ed i 2°C in Emilia, mentre in Romagna il richiamo mite innescato dalla profonda depressione che si è gettata sul Tirreno ha fatto impennare la colonnina di mercurio anche oltre i 10°C.

Si attendeva un lunedì ventoso, in particolar modo sull'entroterra e sulla costa: a Porto Corsini è stata registrata una raffica di 85.3 chilometri orari. Nelle prossime ore la rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali limiterà il gradiente termico. Per martedì la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta "gialla" per frane e piene dei fiumi, "arancione" per vento nell'entroterra e "gialla" sul resto del territorio: "Nella prima parte della giornata di martedì i flussi sud-occidentali sui rilievi saranno in progressivaattenuazione, più marcata su settore piacentino-parmense. Tuttavia sono previsti ancora valori di vento fino a burrascamoderata sul settore romagnolo. Nel corso della giornata avremo ancora precipitazioni sui rilievi".

Gli ultimi giorni del 2020 trascorreranno all'insegna del cielo grigio, con occasioni piogge e nevicate oltre i mille metri. Anche l'inizio del nuovo anno si annuncia bagnato: "L'instaurarsi di un'ampia circolazione depressionaria che interesserà anche il bacino del Mediterraneo, porterà a condizioni di tempo perturbato, con impulsi di precipitazione anche sulla nostra regione e possibili deboli nevicate sulla pianura occidentale. Le temperature saranno inizialmente in flessione, per poi recuperare e, nei valori minimi, si manterranno sopra lo zero".