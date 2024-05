Nuova sferzata di maltempo nel fine settimana: emessa l'allerta 'gialla' per temporali

Torna il maltempo in Romagna. Per la giornata di sabato 25 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati. Per questo motivo Arpae ed Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile hanno emesso un'allerta gialla per temporali che riguarda anche l'intera provincia di Ravenna. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.