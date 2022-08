Maltempo, il monito della Guardia Costiera: "Divieto di accesso a dighe e moli"

La Capitaneria di Porto di Ravenna ha ricevuto una “allerta meteo idrogeologica-idraulica” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile nel periodo compreso dal giorno 28 agosto al giorno 29 agosto, nel quale potranno verificarsi. In questo lasso di tempo per tutta la giornata di domenica "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, in particolare durante le ore pomeridiane, con possibili effetti e danni associati più probabili sulle zone appenniniche e sulle zone di pianura settentrionale”.

La Capitaneria di Porto di Ravenna "sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza 07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture".