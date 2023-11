Maltempo in arrivo, nuova allerta: "Forti temporali e vento, rischio frane e piene dei fiumi"

Un’intensa perturbazione atlantica sta transitando in queste ore sull'Emilia Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "arancione" per piene dei fiumi in collina, frane e vento, in particolar modo nell'entroterra e in collina.

Venerdì, si legge nell'avviso, sono previsti temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali, in esaurimento dalle ore serali. Nelle zone montane sono possibili ancora diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti nei corsi d'acqua con fenomeni erosivi, in conseguenza delle abbondanti cumulate di pioggia dei giorni precedenti e delle precipitazioni residue previste. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 chilometri orari) su tutte le aree appenniniche regionali e di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sulle aree di pianura occidentali e sulla pianura romagnola con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione serale.