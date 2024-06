Ondata di maltempo in arrivo sull'entroterra: nuova allerta meteo 'gialla'

Anche l'entroterra Ravennate, in particolar modo la zona del faentino-brisighellese, rischia di essere pesantemente colpito dal maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per temporali, piene dei fiumi e frane, valida dalla mezzanotte di oggi, lunedì 24 giugno, alla mezzanotte di domani, martedì 25.

Nell'avviso viene specificato come siano "previsti temporali organizzati, localmente anche di forte intensità con possibili danni ed effetti associati. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, prossimi alle soglie 2 nei bacini del settore centrale della regione".

Per martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale, più frequenti durante le ore pomeridiane. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi nel corso della sera-notte. Le temperature minime sono previste in lieve aumento con valori attorno a 17-20 gradi, mentre le massime saranno pressoché stazionarie con valori attorno a 20-21 gradi ad ovest e 24-25 gradi lungo la costa". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Residua instabilità è attesa anche mercoledì, quando le temperature riprenderanno ad aumentare, con le massime che oscilleranno tra 24 e 26°C.

Successivamente, informa l'Arpae, "la temporanea rimonta di un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile nei prossimi giorni sulla nostra regione. Cielo quindi generalmente poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella giornata di sabato. Non sono previste precipitazioni significative. Temperature in lieve graduale aumento con massime attorno ai 30 gradi a termine periodo".