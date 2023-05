Primo maggio piovoso e temporali all'orizzonte: allerta meteo 'arancione'

Primo maggio piovoso e temporali all'orizzonte in tutta la Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta "arancione" per criticità idraulica-idrogeologica, valida dalla mezzanotte di martedì 2 alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio. Nella giornata di martedì, si legge nell'allerta, una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse sulla regione che risulteranno elevate e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale della regione.

Si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2 sul settore centro-orientale e soglia 1 sul settore centro-occidentale. Sono previsti anche rinforzi di ventilazione da nord /est fino a burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali.

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.