Mare in burrasca: divieto d'accesso alle dighe foranee e ai moli

In seguito alla diramazione di un allerta meteo da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile per le condizioni del mare nelle giornate di martedì e mercoledì, che riguarda però la sola costa ferrarese, la Capitaneria di Porto di Ravenna ha disposto il divieto a chiunque (compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani del litorale ravennate, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.

La Protezione Civile regionale infatti evidenzia che per la giornata di martedì "si prevedono condizioni del mare sotto costa che potenzialmente potrebbero generare localizzati fenomeni di ingressione marina sulla costa ferrarese - mentre nella giornata di mercoledì - non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si escludono livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini del settore centrale della regione”.