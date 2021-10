Meteo, ancora venti di "burrasca moderata" sulla costa. Poi nuovo passaggio temporalesco

Alternanza di schiarite ed annuvolamenti, con tendenza ad un nuovo aumento della nuvolosità nelle ore serali con possibilità di precipitazioni temporalesche. Questo il menù meteorologico previsto per la giornata di domenica. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per "venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sul mare, sulla fascia costiera e sul crinale appenninico". Nela mattinata di domenica il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sulla Romagna. "Dalle ore serali nuvolosità in nuovo aumento sul settore orientale con precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio o temporale che interesseranno principalmente i settori costieri e la Romagna intensificandosi nelle ore notturne", informa il servizio meteorologico dell'Arpae.

Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 14°C, mentre le massime tra 16 e 18°C. I venti sono attesi deboli prevalentemente nord-orientali, con residui rinforzi sul mare, costa e aree di crinale appenninico in progressiva attenuazione in giornata. Dalle ore serali e notturne rinforzi di ventilazione anche di forte intensità da nord-est nuovamente sui settori costieri. Il mare si presenterà ancora molto mosso in giornata, nuovamente agitato al largo dalle ore serali notturne.

La mattinata di lunedì vedrà addensamenti nuvolosi associati a precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale in particolare sulle aree costiere e sulla Romagna nelle ore mattutine. Tendenza a progressivo esaurimento dei fenomeni in giornata con attenuazione della nuvolosità anche sulle aree orientali. Le temperature minime sono attese in diminuzione, con valori tra 8 e 12°C, mentre le massime non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti sono attesi deboli prevalentemente occidentali nell'entroterra tendenti a disporsi dai quadranti meridionali a fine giornata. Ancora in prevalenza nord-orientali moderati sul mare e sui settori litoranei con rinforzi anche di forte intensità sui settori costieri romagnoli. Il mare è previsto ancora molto mosso o localmente agitato al largo con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "una nuova depressione in arrivo dal Nord Europa porterà un nuovo peggioramento tra le giornate di martedì e mercoledì con precipitazioni sparse, più probabili sui settori centro orientali della regione. Miglioramento nelle giornate successive. Temperature massime pressochè stazionarie; in diminuzione le minime soprattutto a termine periodo".