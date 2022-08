Nuova ondata di caldo nel weekend, Ravenna 'bollino rosso': temperature fino a 40°C

La morsa del caldo non si allenta. Anzi, nelle prossime ore andrà anche peggio, con afa e temperature opprimenti anche di notte. Ma quanto durerà questo caldo intenso? Diamo uno sguardo alle ultime previsioni meteo. Stiamo per entrare nella quinta ondata di caldo dell'estate 2022: da oggi, giovedì 4 agosto, temperature massime e minime saliranno nella maggior parte delle regioni italiane, da domani (venerdì 5 agosto) si entra nella fase clou, con l'apice del caldo africano.

La situazione sarà in parte diversa dal mese di luglio, secondo gli esperti di 3bmeteo.com: "Non raggiungeremo valori estremi, anche se qualche punta vicino ai 40°C sarà possibile ma rara, e l'ondata non durerà a lungo. Il caldo intenso si farà sentire per almeno tre giorni, poi da domenica l'avvio di una fase più instabile farà scendere i termometri al Nord e per l'inizio della nuova settimana anche al Centro Sud".

Ravenna 'bollino rosso'

Sempre secondo le previsioni elaborate da 3bmeteo, giovedì è previsto caldo intenso un po' in tutto il Nord. Per venerdì, in particolare, è atteso un ulteriore lieve aumento delle temperature un po' ovunque, ma soprattutto al Nord con possibilità che si sfiorino i 40°C in Emilia Romagna. "Bollino rosso" per Ravenna, ma anche Piacenza, Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

Caldo intenso su tutto il Paese anche sabato 6 agosto. Punte di 38°C o persino superiori saranno ancora possibili su diverse regioni. Afa elevata lungo le coste tirreniche con condizioni di disagio elevato sulle grandi città della costa, soprattutto la sera e la notte. Ancora bollino rosso per Ravenna, così come per Piacenza, Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

Da domenica 7 agosto il caldo opprimente concederà una piccola tregua. Sono infatti previste temperature in calo di qualche grado soprattutto al Nord per il transito di temporali, ma persiste il caldo intenso altrove. Nei giorni successivi, a partire da lunedì 8 agosto, una graduale propagazione del calo termico è prevista anche sulle regioni centro meridionali.