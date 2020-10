Meteo, inizio di settimana ventoso: allerta "gialla" per l'entroterra

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per vento per l'entroterra forlivese. Nell'avviso viene specificato che sono previsti venti da sud ovest fino a Beafourt 8ì (maggiore di 62 Km/h) sui crinali appenninici centro-orientali e fascia collinare. Da lunedì pomeriggio è previsto un graduale estensione della nuvolosità, con piogge in serata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le minime attorno a 12 gradi e le massime tra 18 e 21 gradi. Martedì il cielo sarà sereno, con temperature minime in lieve flessione. La settimana vedrà poi un aumento del campo di pressione con condizioni di tempo stabile.

