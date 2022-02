Meteo, nuova allerta gialla: sarà un sabato turbolento, attesi venti di burrasca moderata

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per vento. Sono infatti previsti, si legge nell'informativa, "venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore più probabili lungo la fascia appenninica centro-orientale e settore costiero". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni. Dando uno sguardo alle previsioni meteo diramata dall'Arpae dell'Emilia Romagna, quella tra venerdì e sabato sarà una notte perturbata, con piogge e nevicate oltre i 700 metri. Sabato mattina sono attesi addensamenti sui rilievi, con precipitazioni nevose oltre i 600-700 metri, ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Le temperature minime sono attese tra 3 e 6 gradi, mentre le massime fra 9 e 12 gradi. I venti saranno prevalenti dai quadranti settentrionali, con rinforzi più consistenti su costa, mare e rilievi centro-orientali. Il mare è atteso da mosso a molto mosso.

Domenica il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sull'appennino romagnolo, dove potranno verificarsi deboli precipitazioni, nevose sopra i 700 metri. Le temperatura minime saranno in diminuzione, con possibili gelate, mentre le massime in aumento ed oscillanti intorno ai 10°C. I venti soffieranno deboli variabili in pianura, moderati o forti da nord-est sui rilievi e sul settore costiero, in attenuazione nel corso del pomeriggio-sera. Il mare sarà molto mosso, con moto ondoso in aumento. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, sono attese condizioni atmosferiche stabili e soleggiate, con temperature minime intorno ai -3 gradi nelle aree di pianura e massime che non supereranno i 10°C.