Meteo perturbato nel weekend: in arrivo piogge e rovesci anche intensi

Nel weekend è atteso il passaggio di una perturbazione che interesserà tutto il Centro-Nord. In Emilia Romagna, spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo, avremo un venerdì prevalentemente soleggiato con velature in aumento solo dalla sera. Sabato inizio di giornata stabile ma con molte nubi, dal pomeriggio piogge e rovesci intensi in spostamento dall’Emilia verso la Romagna. Sui crinali appenninici a confine con la Toscana sono previste punte anche di 70-80 millimetri.

Tempo in graduale miglioramento domenica. Sprazzi di sole in pianura al pomeriggio. Sabato temperature massime in netto calo in Emilia, valori non superiori ai 18-20°C, più caldo in Romagna con punte di 24°C. Domenica massime comprese ovunque tra 20 e 23°C. Prossima settimana con clima autunnale.

Per quanto riguarda il ravennate, in partcolare, venerdì cielo sereno e temperature massime fino a 23°C. Sabato in arrivo il maltempo con piogge e rovesci dal tardo pomeriggio, più intensi nella notte con forte vento di Scirocco, temperature massime tra 20 e 22°C. Domenica cielo nuvoloso ma clima in prevalenza asciutto, temperature massime fino a 21°C.