Meteo, sarà un Santo Stefano bagnato. E sui rilievi allerta per il rischio di frane

Natale grigio e a tratti piovoso e Santo Stefano non sarà da meno. Anche domenica infatti si prevedono piogge diffuse, di debole intensità, più persistenti nelle aree. La protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica", informando che "sulle aree del crinale appenninico sono possibili localizzati fenomeni franosi e possibili fenomeni di ruscellamento e innalzamento dei livelli idrografici dei bacini montani".

Per Santo Stefano, informa l'Arpae, si prevede "in prevalenza cielo molto nuvoloso, con precipitazioni in graduale intensificazione nel corso della mattinata, deboli o a tratti moderate, più intense lungo il crinale appenninico e sulle pianure centro-orientali. Possibili nevicate solo sulle cime più alte. Graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità dal pomeriggio, a partire da ovest".

Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, con minime comprese tra 3 e 6 gradi e massime tra 5 e 8 gradi. I venti inizialmente deboli sud-occidentali sui rilievi e occidentali sulla pianura, in rotazione tra nord e nord-est dal pomeriggio, in leggero rinforzo lungo la fascia costiera e in mare aperto. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo, con moto ondoso in aumento in serata.

Anche lunedì sarà grigio. Informa Arpae: il cielo sarà "molto nuvoloso con piogge in prevalenza deboli, che progressivamente interesseranno tutta la regione nel corso del pomeriggio. I fenomeni risulteranno più intensi lungo i rilievi ed in serata in Romagna. Le temperature minime sono previste senza variazioni significative, con valori compresi tra 3 e 6 gradi. Le massime saranno in lieve aumento, comprese tra i 7 gradi del settore occidentale e 9 gradi della fascia costiera". Venti deboli, sud-occidentali sui rilievi ed in prevalenza occidentali sulle pianure. Mare nelle prime ore del mattino ancora mosso al largo, poi poco mosso ovunque. Nuovo aumento del moto ondoso in serata.

Nei giorni a seguire, "l'avanzamento di un vasto promontorio anticiclonico dal nord Africa, avente caratteristiche particolarmente temperate, porterà a condizioni di tempo stabile su tutta la regione e per tutto il periodo considerato. Le temperature aumenteranno in modo significativo sui rilievi, dove il buon soleggiamento porterà a valori di molto superiori alle medie climatologiche, mentre in pianura la probabile presenza di strati nebbiosi renderà meno accentuato il rialzo termico".