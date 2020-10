Meteo, si annuncia un sabato turbolento: forte sciroccata e mare molto mosso

Allerta "gialla" per vento, criticità costiera, temporali, frane e piene dei corsi minori. La Protezione Civile annuncia un'intensificazione del maltempo sul ravennate. Si legge nell'avviso: "Per la giornata di sabato si prevedono, sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata-forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali. Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h".

Queste le previsioni di Arpae: "Aal primo mattino coperto o molto nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere debole-moderato con locali rovesci su tutta la regione e fenomeni più intensi sulle aree di crinale centro-occidentali. Tendenza dalla tarda mattinata a progressiva attenuazione ed esaurimento delle piogge in pianura a partire da ovest con parziali schiarite mentre permarranno piogge e rovesci residui sui rilievi in particolare sui settori di crinale per il resto della giornata". Le temperature massime sono previste in lieve flessione sul settore orientale, comprese tra 21 e 23 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 15 e 18°C. I venti soffieranno "forti, prevalenti da sud-ovest sui settori appenninici e pedecollinari soprattutto al primo mattino e nuovamente dalle ore serali. Localmente moderati con ulteriori rinforzi sempre sud-occidentali sulla pianura". Il mare è atteso "molto mosso al primo mattino. Nel proseguo della giornata mosso sotto costa e molto mosso al largo".

Domenica, invece, "al mattino nuvolosità variabile in pianura con precipitazioni sui rilievi più persistenti sulle aree di crinale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con precipitazioni più diffuse su tutto il territorio con fenomeni più consistenti e anche a carattere di rovescio sui settori montani di crinale. Tendenza ad attenuazione delle piogge in pianura dalle ore serali sui settori occidentali". Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti saranno "moderati o forti dai quadranti meridionali sui rilievi ed in particolare sulle aree di crinale appenninico. Localmente moderati sul rimanente territorio". Il mare è previsto "mosso o molto mosso".