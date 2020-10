Meteo, si annuncia un venerdì tempestoso: allerta "rossa" e "arancione" per vento

Si annuncia un venerdì particolarmente ventoso sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta meteo, "rossa" per la fascia montuosa, "arancione" per quella collinare e pianeggiante e "gialla" per quella costiera. Si legge nell'avviso: "Venerdì flussi in quota da sud-ovest umidi ed instabili interesseranno la nostra regione apportando un aumento della ventilazione con associate precipitazioni a carattere convettivo e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali divenendo forte lungo le macroaree montane dei rilievi appenninici con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sule zone pianeggianti e pedemontane della Romagna".

Questa configurazione determinerà un aumento consistente delle temperature, che oscilleranno tra 24 e 25°C. La prima parte della giornata di sabato si annuncia perturbata, con precipitazioni sparse a carattere debole-moderato con locali rovesci su tutta la regione. Dalla tarda mattinata tendenza ad ampie schiarite da ovest con miglioramento nel corso del pomeriggio su tutto il territorio salvo piogge residue sui rilievi. Le temperature minime oscilleranno tra 16 e 18°C, mentre le massime subiranno una lieve flessione e saranno comprese tra 21 e 23°C. I venti continueranno a soffiare moderati o forti, prevalenti da sud-ovest su tutto il territorio.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "intense correnti meridionali, associate ad un vasto vortice depressionario presente sull'Europa, manterranno condizioni di instabilità. Sulla nostra regione persisteranno impulsi di precipitazione, più intense sui rilievi emiliani, a carattere debole e irregolare sulle pianure. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo mantenendosi su valori compresi tra i 10-12 gradi della notte e i 20-21 gradi del giorno".